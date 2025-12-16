Общество

Уроженца Павлодара со шрамами на теле разыскивают в Псковской области

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Анджея Лобанова 1981 года рождения. По имеющимся данным, этот уроженец города Павлодара, проживавший в Пскове по улице Петровской, с 1 января 2011 года утратил связь со своими родственниками. А с 2022 года до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Приметы: рост около 190–195 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые с оттенком голубого глаза, на груди справа - послеоперационный шрам, на правой руке шрам вдоль мизинца, а на ногах с рождения сросшиеся фаланги нескольких пальцев.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анджея Лобанова, просят сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-952-21–44–897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.