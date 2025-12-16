Общество

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом жителей новгородского поселка Хвойная

«Ростелеком» модернизировал сети связи в поселке Хвойная Новгородской области. Благодаря выполненным работам более 200 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом со скоростью доступа до 800 Мбит/c, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: «Ростелеком»

Специалисты компании заменили устаревшие медные линии на современные волоконно-оптические, а также построили домовые распределительные сети. Подключить высокоскоростной интернет по технологии PON* и другие современные цифровые услуги могут жители Соснового переулка, улиц Лесной, Советской, Красных зорь, Комсомольской, Красноармейской и Печатников.

«Развитие оптики в Новгородской области является одной из самых приоритетных задач, которую ставит перед профильным ведомством губернатор Александр Валентинович Дронов. А в периоды временных ограничений мобильного интернета, связанных с обеспечением безопасности наших жителей, запрос на проводной домашний интернет от граждан увеличился кратно. И хорошо, что наши ключевые партнеры слышат запросы от жителей области и развивают свои оптико-волоконные сети связи», - сказал заместитель губернатора Новгородской области Антон Лебедев.

«Мы понимаем, насколько сегодня важно иметь качественный домашний интернет. Было много заявок от жителей Хвойной, и “Ростелеком” оперативно отреагировал на этот запрос. В следующем году планируем продолжить здесь работу по модернизации наших линий связи», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Поселок Хвойная расположен на северо-востоке Новгородской области, в 290 км от регионального центра. Название поселка — говорящее, он окружен живописными сосновыми и еловыми лесами, реками и озерами. Раньше здесь располагалось древнее поселение, поэтому в окрестностях населенного пункта можно встретить много археологических памятников.

* PON (от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — одна из самых современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры или дома абонента, что гарантирует стабильную скорость. Благодаря высокой пропускной способности канала можно одновременно получить интернет, телефонию, видеонаблюдение и современные цифровые сервисы.