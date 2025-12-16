«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом жителей новгородского поселка Хвойная

«Ростелеком» модернизировал сети связи в поселке Хвойная Новгородской области. Благодаря выполненным работам более 200 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом со скоростью доступа до 800 Мбит/c, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фотографии: «Ростелеком»
Специалисты компании заменили устаревшие медные линии на современные волоконно-оптические, а также построили домовые распределительные сети. Подключить высокоскоростной интернет по технологии PON* и другие современные цифровые услуги могут жители Соснового переулка, улиц Лесной, Советской, Красных зорь, Комсомольской, Красноармейской и Печатников.
Поселок Хвойная расположен на северо-востоке Новгородской области, в 290 км от регионального центра. Название поселка — говорящее, он окружен живописными сосновыми и еловыми лесами, реками и озерами. Раньше здесь располагалось древнее поселение, поэтому в окрестностях населенного пункта можно встретить много археологических памятников.
* PON (от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — одна из самых современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры или дома абонента, что гарантирует стабильную скорость. Благодаря высокой пропускной способности канала можно одновременно получить интернет, телефонию, видеонаблюдение и современные цифровые сервисы.