МТС укрепила лидерство на рынке pLTE в 2025 году

Российский рынок выделенных сетей pLTE продолжает демонстрировать стремительный рост. По итогам 2024 года сегмент вырос на 156% — с 2 до 5 млрд рублей, а в 2025 году, согласно прогнозам аналитиков Telecom Daily, увеличится еще почти на 50%, достигнув 7,4 млрд рублей.

Изображение: GigaChat

Абсолютным лидером по реализации проектов является МТС. С 2018 по 2025 годы компания запустила 69 коммерческих и пилотных сетей, что составляет 43% рынка. На втором месте расположился Мегафон, запустив 56 проектов (35%), а на третьем – Ростелеком с 7 проектами (4%). Еще 30 запусков были реализованы другими участниками отрасли (18%). При этом по общему количеству только коммерческих проектов также лидирует МТС – на долю компании приходится 39 запусков (43%), пишет Comnews.ru.

Примечательно, что и в 2025 году МТС пользуется преимуществом, запустив 45% от общей суммы проектов: компания реализовала 19 сетей, 17 из которых являются коммерческими. Мегафоном были запущены 18 проектов в текущем году (43%), еще 5 – другими поставщиками pLTE-решений (12%).

Среди основных отраслей-заказчиков горнодобывающая промышленность (46%), нефтегазовый сектор (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%).

Средняя стоимость проектов заметно колеблется от года к году. В 2021–2023 годах цена могла варьироваться от нескольких десятков миллионов до более чем 150 млн рублей, а в 2024 году диапазон стал шире: от компактных сетей стоимостью около 50–90 млн рублей до крупных инфраструктурных решений, превышающих по цене 200 млн рублей. Отдельные комплексные проекты стоили свыше 500 млн рублей.

Согласно исследованию, трендом рынка является активное импортозамещение и переход на российское оборудование и ПО, стимулируемый государственной политикой технологического суверенитета и включением pLTE в национальные программы цифровизации. Сети все чаще интегрируются с ИИ и edge-решениями для обработки данных в реальном времени, а с переходом к p5G частные сети станут платформой для запуска новых индустриальных сценариев.

Кроме этого, аналитики отмечают рост популярность модульных решений и гибридных архитектур, сочетающих pLTE со спутниковой связью в отдаленных регионах. Рынок также смещается в сторону модели «сеть как услуга» (SaaS), что делает технологии доступными для среднего бизнеса, и формируются предпосылки для вторичного рынка оборудования. При этом сохраняются такие вызовы, как дефицит квалифицированных кадров, рост затрат и повышенные требования к надежности и безопасности сетей.

Эксперты отмечают, что основной спрос на pLTE формируют отрасли с высокой операционной зависимостью от надежной связи. Рынок постепенно переходит от пилотных испытаний к серийным внедрениям. Прогнозируется, что в ближайшее время сегмент pLTE/5G будет стабильно расти на 25–30% в год.