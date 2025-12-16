Общество

В лаборатории «Титан-Полимера» ввели в эксплуатацию новое аналитическое оборудование

В лаборатории завода «Титан-Полимер» введено в эксплуатацию новое аналитическое оборудование – анализатор влажности и лабораторные весы. Установка оборудования направлена на повышение точности и скорости контроля качества сырья и продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Титан-Полимер»

Анализатор влажности позволяет оперативно и с высокой точностью определять уровень влаги в ПЭТ-гранулах, что обеспечивает стабильность входного контроля сырья и своевременное выявление отклонений от нормативных параметров. Дополнительные лабораторные весы расширяют возможности проведения исследований и позволяют выполнять несколько видов анализов параллельно, повышая пропускную способность лаборатории.

Ранее лаборатория была дооснащена толщиномером, сушильным шкафом и тестером трения. Комплексное обновление приборной базы сократило время выполнения контрольных операций и повысило стабильность производственных процессов, что важно для обеспечения неизменно высокого качества выпускаемой продукции.

Сотрудники лаборатории выполняют порядка двухсот различных исследований в сутки, включая контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой БОПЭТ пленки на всех этапах производственного цикла.