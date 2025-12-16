Общество

Только в 6 из 10 компаний Пскова пройдут новогодние корпоративы — опрос

В этом году проводить новогодний корпоратив планируют 6 из 10 компаний. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 40% работодателей. Корпоративы в офисе планируют 17% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 4% организаций.



47% HR-специалистов считают, что для организации качественного корпоративного мероприятия нужно от 4000 до 7000 рублей на человека. 44% event-менеджеров оценивают хороший корпоратив в сумму более 8000 рублей на человека.