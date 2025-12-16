Общество

Ролик псковского УМВД получил награду Международного фестиваля полицейского кино

В Москве состоялся дебют Международного фестиваля полицейского кино «Работайте, братья!», цель которого — продемонстрировать героические поступки и работу правоохранительных органов через документальные ленты. Социальный видеоролик УМВД России по Псковской области получил награду, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Название фестиваля отсылает к последним словам младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова перед трагической гибелью, что стало символом мужества и стойкости. Отец Героя России, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Нурбаганд Нурбагандов, занимал почётное место в жюри этого мероприятия.

Жюри, в состав которого вошли именитые деятели киноиндустрии, оценивало конкурсантов по семи номинациям. Из 160 фильмов, заявленных на конкурс, социальный видеоролик по противодействию коррупции «Страшный сон» управления МВД России по Псковской области признан одной из наиболее удачных работ в номинации «Лучший социальный видеоролик о профилактике преступности и кибермошенничества» Международного фестиваля полицейского кино «Работайте, братья».

В торжественной обстановке актер театра и кино, поэт, журналист Константин Спасский и актриса театра и кино Таисия Волкова вручили диплом финалиста и приз фестиваля режиссеру видеоролика — временно исполняющему обязанности начальника отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области капитану внутренней службы Антону Морозову.

Фестиваль, основанный Всероссийской полицейской ассоциацией МПА при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединил кинематографистов из 30 регионов России и шести стран мира.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Сергей Горяйнов, генерал армии Анатолий Куликов, председатель правления Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Анатолий Прошин, абсолютный чемпион мира по боксу Константин Дзю и другие видные общественные деятели.