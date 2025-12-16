Общество

Александр Козловский снял шар с мечтой юной псковички с «Ёлки желаний» в Госдуме

Коляску для кукол подарит девятилетней Дарье из Пскова депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Шар с ее мечтой парламентарий снял с «Ёлки желаний» в Госдуме, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«В Госдуме в этом году вновь проходит добрая и по-настоящему новогодняя акция «Ёлка желаний». С этой ёлки я снял шар с письмом девятилетней Дарьи из Пскова. В своём послании она написала о простой, но очень тёплой мечте – коляске для кукол. Каждый год с особым чувством участвую в этой акции. В каждом письме – детская вера в чудо, искреннее ожидание праздника и добра. И наша общая задача – сделать так, чтобы эти ожидания обязательно сбывались. Для меня особенно важно, что снятое с ёлки письмо из Псковской области. Такие моменты ещё раз напоминают, ради чего мы работаем и кому должны быть прежде всего внимательны», - поделился Александр Козловский.

Напомним, традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в преддверии Нового года. Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.