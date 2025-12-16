Псковcкая обл.
Общество

За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей

18.12.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Гражданам может грозить штраф в размере 15 тысяч рублей за украшение рабочих мест к Новому году, если не соблюдаются правила пожарной безопасности, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности (за украшение рабочего места без разрешения — ред.), а в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Штраф для юридических лиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 200 тысяч рублей», — рассказал Александр Хаминский.

За нарушение требований пожарной безопасности при украшении рабочих мест, по словам юриста, предусмотрены более высокие штрафы.

Непосредственно за несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозит ответственность согласно статье 20.4 КоАП РФ. Граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей, организации — на 400 тысяч рублей. Кроме того, в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего виновный будет привлечен к уголовной ответственности. Наказание может составить до семи лет лишения свободы, отметил юрист.

Как объяснил юрист, правила пожарной безопасности жестко регулируют использование декора. Хаминский предупредил о запрете использования самодельных гирлянд, несертифицированных световых приборов и украшений, которые подключаются к розетке. Даже искусственная ель может воспламеняться, подчеркнул он.

«Особенно строгие правила действуют для производственных помещений, цехов и заводов. Работодатель вправе запрещать ношение любых украшений (колец, цепочек, часов), если это прописано в локальных актах по охране труда. Это связано с риском травм при работе с оборудованием», — подчеркнул эксперт.

Юрист порекомендовал согласовывать украшение рабочего места с руководством или службой охраны труда, пишет РИА Новости.

«Безопасной альтернативой являются бумажный, текстильный или настольный декор, не требующий подключения к электросети. Праздник должен быть безопасным», — заключил Александр Хаминский.

