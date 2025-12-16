Общество

Каждый восьмой россиянин уверен в получении 13-й зарплаты или премии - аналитики

Около 60% опрошенных работников сообщили, что в их компаниях не предусмотрены новогодние премии или 13-е зарплаты. В получении денежного вознаграждения уверены лишь 13% человек. Это следует из данных hh.ru.

Работодатели продолжают использовать премии как инструмент удержания сотрудников, отметила директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко. По ее словам, такие выплаты повышают мотивацию, лояльность и командную сплоченность, а также служат формой признания вклада работников.

Сейчас компании не так часто предлагают вознаграждения. Возможность премирования напрямую связана с финансовыми результатами организации, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Снижение прибыли, внешние экономические факторы или управленческие ошибки приводят к сокращению выплат персоналу, пишут «Известия»

В перспективе 13-е зарплаты, скорее всего, будут встречаться реже, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Компании сохранят такие бонусы преимущественно в наиболее прибыльных отраслях — добывающей промышленности, IT и финансовом секторе.