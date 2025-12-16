Общество

Дополнительные меры поддержки талантливых школьников и их учителей ввели в Псковской области

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также их педагоги будут получать поощрительные выплаты из областного бюджета. Соответствующие нормы закреплены в законе «Об образовании в Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании депутатов.

Размер выплат устанавливается постановлением правительства региона: победителям — 10 000 рублей, призёрам — 5 000 рублей.

В Псковской области уже действует система выявления и сопровождения талантливых детей. Закон предусматривает специальные премии для учащихся — победителей всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, выставок, научно-практических конференций и соревнований, а также единовременные государственные пособия педагогам, подготовившим победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2025 году призёрами регионального этапа олимпиад стали 78 школьников, победителями — 31 ученик. Их подготовили 109 педагогов. На выплаты для них потребуется 1,4 млн рублей, которые будут выделены в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики».