Общество

Елена Даньшова рассказала о привлечении кадров и главной «больной» теме Великих Лук

О результатах работы за уходящий год и ключевых законодательных инициативах рассказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор средней школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Подводя итоги, Елена Даньшова отметила, что комитет по труду и социальной политике работал крайне плодотворно, рассматривая как социальные вопросы, так и их бюджетное обеспечение.

Среди наиболее значимых результатов работы депутат выделила большой блок, связанный с мерами поддержки для семей участников специальной военной операции. Она отметила принятие целого пакета мер для таких семей. «Мы знаем, что это все работает, что действительно есть целый институт уполномоченных, которые работают непосредственно с такими семьями», — подчеркнула она.

Вторым важным блоком стали меры поддержки для работников социально значимых профессий. Помимо уже действующих программ «Земский доктор» и «Земский учитель», в регионе теперь реализуются и новые инициативы: «Земский тренер», «Земский работник культуры» и «Земский муниципальный служащий».

«Здесь мы видим не только меры социальной поддержки в материальном плане, но еще и, наверное, должен сработать эффект поддержания престижа этих очень нужных и важных профессий», — резюмировала Елена Даньшова.

Отвечая на вопрос, изменилась ли структура обращений жителей Великих Лук, депутат назвала основные и ежегодно актуальные темы: ремонт дорог, городское хозяйство и здравоохранение. Подробнее она остановилась на последней: «Здравоохранение — это больная тема. Вот сейчас, под конец года, в наших аптеках на прошлой неделе была проблема купить лекарства для больных с сахарным диабетом и льготников. Есть большая проблема обеспечения лекарствами».

По словам депутата, помимо этого, существует проблема получения качественной медицинской помощи от узких специалистов, что связано с текущей реорганизацией системы.

«Мы не спорим… Проходят выезды, приезжают к нам специалисты из Пскова. Я, кстати, сама присутствовала как депутат областного Собрания на приеме Марины Гаращенко (министра здравоохранения - ред.), который проводился в Великих Луках. Но все равно это всех историй не закрывает. То есть это по прежнему больная тема», — подчеркнула Елена Даньшова.