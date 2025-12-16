Возможности для псковской молодёжи: «Новые люди» помогли тысячам студентов создать стартапы

В Москве подвели итоги восьмого сезона программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Её участниками стали тысячи студентов со всей страны. В течение нескольких месяцев они проходили обучение основам предпринимательства и создавали собственные стартапы. Лучшие из них презентовали на федеральном уровне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Фотографии: «Новые люди»
Финал восьмого сезона программы собрал более 200 команд молодёжных предпринимателей со всей России. Их идеи оценили эксперты, в число которых вошли представители крупных корпораций, а также депутаты Госдумы.
Обучение участников программы проходило по трём трекам. Первый был ориентирован на базовое предпринимательство. Второй — на инновационные стартапы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой и другими перспективными направлениями. Третий был связан с урбанисткой и созданием комфортной городской среды. Кроме того, в восьмом сезоне открылось новое направление программы — «Лидеры». Оно позволяет участникам развить навыки управления коллективами.
В 2026 году стартует девятый сезон программы. Присоединиться к нему могут все желающие студенты вузов и колледжей, в том числе жители Псковской области.
Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы запустили более 109 тысяч выпускников программы.