Возможности для псковской молодёжи: «Новые люди» помогли тысячам студентов создать стартапы

В Москве подвели итоги восьмого сезона программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Её участниками стали тысячи студентов со всей страны. В течение нескольких месяцев они проходили обучение основам предпринимательства и создавали собственные стартапы. Лучшие из них презентовали на федеральном уровне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фотографии: «Новые люди»

«Миллионы молодых людей в России мечтают открыть своё дело — но многие сомневаются, что у них получится. Наша цель — чтобы как можно больше молодых людей решились стать предпринимателями. Ведь чем сильнее экономика, тем больше в ней счастливых людей, которые заняты любимым делом. Будущее построят те, кто сегодня только заканчивает школу или учится в вузе. Главное — вдохновить их и создать возможности», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Финал восьмого сезона программы собрал более 200 команд молодёжных предпринимателей со всей России. Их идеи оценили эксперты, в число которых вошли представители крупных корпораций, а также депутаты Госдумы.

Обучение участников программы проходило по трём трекам. Первый был ориентирован на базовое предпринимательство. Второй — на инновационные стартапы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой и другими перспективными направлениями. Третий был связан с урбанисткой и созданием комфортной городской среды. Кроме того, в восьмом сезоне открылось новое направление программы — «Лидеры». Оно позволяет участникам развить навыки управления коллективами.

В 2026 году стартует девятый сезон программы. Присоединиться к нему могут все желающие студенты вузов и колледжей, в том числе жители Псковской области.

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы запустили более 109 тысяч выпускников программы.