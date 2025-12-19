Псковская природоохранная прокуратура оборудовала несколько контейнерных площадок

Воспитанники социально-культурного центра «Троицкий» приняли участие в конференции в Минске

День советника по воспитанию отмечается 21 декабря в России

Красивее и безопаснее: как преобразились Великие Луки в 2025 году

Красивее и безопаснее: как преобразились Великие Луки в 2025 году

Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте

Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО

Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове

За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей

Ночью в Пскове на Октябрьской площади в результате ДТП был уничтожен светофор около Главпочтамта