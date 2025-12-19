Псковская природоохранная прокуратура оборудовала несколько контейнерных площадок

Контейнерные площадки оборудовали в Ершовской и Торошинской волостях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской природоохранной прокуратуре.
Администрация сельского поселения «Ершовская волость» в рамках исполнения решения Псковского районного суда Псковской области по иску Псковского природоохранного межрайонного прокурора провела мероприятия по оборудованию контейнерной площадки в деревне Конечек Псковского района.
Также администрация сельского поселения «Торошинская волость» оборудовала контейнерной площадки на улице Северная деревни Торошино Псковского района.