Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тридцать мастеров и одна ёлка
вклады в ПСБ
До нового года не трогать!
Работа в «Россети Северо-Запад»
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Почему такие желтые?
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня»: Профитроли с кремом
в «СтругановЪ»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
ESG-активность на Некрасова
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 19.12.2025 09:401 Красивее и безопаснее: как преобразились Великие Луки в 2025 году 21.12.2025 15:300 В Великих Луках продолжается фестиваль «Любимый дворик 2025» 21.12.2025 15:000 Нейрофизиолог дал рекомендации по предотвращению деменции 21.12.2025 14:300 В новоржевском ЗАГСе чествовали пары, отметившие 50‑летний юбилей совместной жизни 21.12.2025 14:000 День советника по воспитанию отмечается 21 декабря в России 21.12.2025 13:300 Воспитанники социально-культурного центра «Троицкий» приняли участие в конференции в Минске
 
 
 
Самое популярное 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО 19.12.2025 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 18.12.2025 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 19.12.2025 08:400 Ночью в Пскове на Октябрьской площади в результате ДТП был уничтожен светофор около Главпочтамта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская природоохранная прокуратура оборудовала несколько контейнерных площадок

21.12.2025 11:30|ПсковКомментариев: 0

Контейнерные площадки оборудовали в Ершовской и Торошинской волостях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской природоохранной прокуратуре.

Администрация сельского поселения «Ершовская волость» в рамках исполнения решения Псковского районного суда Псковской области по иску Псковского природоохранного межрайонного прокурора провела мероприятия по оборудованию контейнерной площадки в деревне Конечек Псковского района.

Также администрация сельского поселения «Торошинская волость» оборудовала контейнерной площадки на улице Северная деревни Торошино Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 267 человек
21.12.2025, 18:000 «…Мужик за праздники»: Пушкинский Заповедник предлагает гостям новые фольклорные интерактивы 21.12.2025, 17:300 В псковской студии шахмат и таврелей состоялся праздничный городской турнир 21.12.2025, 17:001 Новую Воркаут площадку установили в деревне Верхолино Псковского района 21.12.2025, 16:300 В Острове прошел областной этап Всероссийских соревнований по футзалу
21.12.2025, 16:000 Выставка «Образ» школы «Киноварь» открыла серию «Свет Рождества» в Пскове 21.12.2025, 15:300 В Великих Луках продолжается фестиваль «Любимый дворик 2025» 21.12.2025, 15:000 Нейрофизиолог дал рекомендации по предотвращению деменции 21.12.2025, 14:300 В новоржевском ЗАГСе чествовали пары, отметившие 50‑летний юбилей совместной жизни
21.12.2025, 14:000 День советника по воспитанию отмечается 21 декабря в России 21.12.2025, 13:300 Воспитанники социально-культурного центра «Троицкий» приняли участие в конференции в Минске 21.12.2025, 13:120 Умер экс-артист Псковского театра, автор песен Киркорова и Долиной Николай Денисов 21.12.2025, 13:001 Гастроэнтеролог назвал рекомендуемую порцию оливье
21.12.2025, 12:300 До +3 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 22 декабря 21.12.2025, 12:000 Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» вновь вошёл в число лучших 21.12.2025, 11:300 Псковская природоохранная прокуратура оборудовала несколько контейнерных площадок 21.12.2025, 11:000 Эксперт оценила перспективы возвращения западных компаний на рынок России
21.12.2025, 10:300 Выставка «Цветы» Татьяны Барышниковой открылась в библиотеке Овсища 21.12.2025, 10:000 Клирик Псковской епархии совершил заупокойную литию на перезахоронении защитника Родины 21.12.2025, 09:300 В Острове осудили молодого человека, крадущего кофе 21.12.2025, 09:000 День зимнего солнцестояния отмечают 21 декабря
20.12.2025, 22:000 Новый уровень: как нейросети изменят киберпреступность в 2026 году 20.12.2025, 21:400 Благотворительная рождественская ярмарка в Псковской гимназии собрала средства для лечения семерых детей 20.12.2025, 21:101 Успешного выполнения поставленных задач пожелал работникам органов госбезопасности Александр Котов 20.12.2025, 20:500 Пропавшего в Псковской области 12-летнего подростка нашли живым
20.12.2025, 20:400 В Великих Луках прошёл турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» памяти Сергея Лобазкина 20.12.2025, 20:100 Россия поставила рекордную сумму золота Китаю 20.12.2025, 19:400 Сотрудники УФСБ России по Псковской области отмечают профессиональный праздник 20 декабря 20.12.2025, 19:100 Облачная погода ожидается на территории Псковской области 21 декабря
20.12.2025, 18:400 Ограничение скорости на участке трассы А-122 будет действовать 21 декабря 20.12.2025, 18:100 Прокурор города Пскова направил в суд дело о похищении планшета знакомого во время распития алкоголя 20.12.2025, 17:402 В Пскове выявили 18 незаконно установленных объектов за пять дней 20.12.2025, 17:100 Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником
20.12.2025, 16:400 Полные сети: Россия активно наращивает экспорт через маркетплейсы 20.12.2025, 16:100 Областные соревнования «Всей семьёй» состоялись в деревне Борисовичи Псковского округа 20.12.2025, 15:400 За пять лет программы «Земский учитель» в Псковской области начали работать 32 педагога 20.12.2025, 15:100 Умер народный артист РФ Анатолий Лобоцкий
20.12.2025, 14:510 В Великих Луках стартовала традиционная акция «Праздники дворов» 20.12.2025, 14:276 Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак отмечает 50-летие 20.12.2025, 14:000 Пропавшего в Пскове 14-летнего подростка нашли живым 20.12.2025, 13:400 Фрагмент занавеса МХАТ с эмблемой «Чайка» представили на выставке в Изборске
20.12.2025, 13:200 Псковский областной совет профсоюзов подвёл итоги фотоконкурса «Профсоюзный кадр года» 20.12.2025, 13:000 Лимит сверхурочных предложили увеличить вдвое 20.12.2025, 12:400 В Псковской области пропал 12-летний подросток Кирилл Павлов 20.12.2025, 12:190 Псковский областной совет профсоюзов поздравил работников органов безопасности РФ
20.12.2025, 11:520 Псковичи рассказали, каких музыкантов хотят видеть на новогоднем корпоративе 20.12.2025, 11:300 Размер пособия при рождении ребенка в 2026 году составит более 28 тысяч рублей 20.12.2025, 11:120 Сотрудники Пушкинского Заповедника участвуют во Всероссийской акции «Спасибо Героям» 20.12.2025, 10:550 Библиотеки Пскова приглашают на новогодние мероприятия
20.12.2025, 10:200 Великолукская городская Дума подвела итоги содержания дорог и готовности к зиме 20.12.2025, 10:000 Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 января 20.12.2025, 09:400 Центр спортивной подготовки напоминает о необходимости проверить результаты ГТО до 31 декабря 20.12.2025, 09:200 Новогодний розыгрыш проводят Волонтёры Победы в Пскове
20.12.2025, 09:000 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить ежегодные декларации чиновников и депутатов? 19.12.2025, 22:000 Без ценностей, но с мотивами: адвокат призвала комплексно решать проблему нападений в школах 19.12.2025, 21:400 Россияне назвали размер трат на новогодние подарки 19.12.2025, 21:200 Прокуратура Пыталово возбудила дело об административном правонарушении по факту оскорбления в соцсети
19.12.2025, 21:000 УФНС по Псковской области напоминает о сроках оплаты патента 19.12.2025, 20:400 Водитель в Пскове по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью и предстанет перед судом 19.12.2025, 20:204 В Псковской области больше всего жалоб на плохую работу YouTube 19.12.2025, 20:000 В Псковской области выявлено 39 административных нарушений на сельхозземлях
19.12.2025, 19:410 Центр молодёжи и общественных инициатив объявляет сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской области 19.12.2025, 19:200 В Пскове росгвардейцы приняли участие в праздничном богослужении 19.12.2025, 19:000 Максимальная цена билета на концерт группы «Любэ» в Пскове достигла 10 500 рублей 19.12.2025, 18:420 Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS
19.12.2025, 18:410 «Обратный отсчет»: Депутат Госдумы Александр Козловский об итогах года. ВИДЕО 19.12.2025, 18:400 39% работающих псковичей ожидают получить премию по итогам 2025 года - опрос 19.12.2025, 18:200 В Пскове вынесли приговор по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков 19.12.2025, 18:150 «До Нового года не трогать!»: Новогодние десерты
19.12.2025, 17:550 «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Олег Савельев о бюджете, важных законах и газификации. ВИДЕО 19.12.2025, 17:540 Реконструкция лагеря «Нептун» и Корытовского лесопарка заложены в бюджете Пскова — Дмитрий Барабанов 19.12.2025, 17:480 Матчи по фиджитал-футболу среди воспитанников детских интернатных учреждений состоялись в Красногородске и Великих Луках 19.12.2025, 17:460 Сотрудники «Экогрупп» за год вывезли почти 1500 тонн отходов с незаконных свалок
19.12.2025, 17:400 Юрий Бурлин: Власть слышит проблемы регионов и готова их решать совместно с бизнес-сообществом 19.12.2025, 17:341 Политический блогинг в России: исчез или просто сменил форму 19.12.2025, 17:330 Суд изъял у великолукского предпринимателя недостроенный магазин 19.12.2025, 17:220 «Беседка»: Новогодние праздники в ZAGA-GAME. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru