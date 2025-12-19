Общество

Гастроэнтеролог назвал рекомендуемую порцию оливье

Порция салата оливье не должна превышать 200 граммов, однако ее можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Фото: Freepik / автор timolina

«Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, это примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически», - сказал Вялов.

Врач отметил, что если употреблять оливье медленно и совместно с другими блюдами, то можно увеличить порцию на 100 граммов, пишет ТАСС.

«Максимум за новогоднюю ночь, в течение 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов, при условии, что вы едите его не в один присест, а растягиваете на несколько "подходов" с большими перерывами. Это количество справедливо, если вы также едите другие блюда. Если ваш ужин состоит только из оливье и "шубы", порцию стоит уменьшить», - отметил он.