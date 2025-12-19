Общество

Умер экс-артист Псковского театра, автор песен Киркорова и Долиной Николай Денисов

На 81-м году жизни скончался бывший актер Псковского театра драмы, автор текстов известных песен, Заслуженный артист России Николай Денисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил экс-депутат Госдумы, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин. По его словам, многократный лауреат телевизионных фестивалей «Песня года» умер вечером 19 декабря в Москве от острого нарушения мозгового кровообращения.

«Николай Ильич родился 1 октября 1945 года в семье коренных петербуржцев. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Творческий путь актера он начал в Псковском драматическом театре имени Пушкина, затем служил в Ленинградском Театре на Литейном, Ленконцерте, - рассказал Владимир Никитин. - Первым исполнителем песен Николая Денисова стал актер театра и кино Андрей Миронов, выпустивший в 1980 году пластинку «Четыре баллады». С этого же времени Николай Денисов начал писать стихи для песен Валерия Леонтьева, среди которых наиболее известны: «Кабаре», «Я заводной», «Шери», «Кленовый лист», «Ночной звонок», «Ягодка моя». Помимо Леонтьева песни на его стихи в разные годы исполняли также Эдита Пьеха, Людмила Гурченко, группы «На-На», «Земляне», Надежда Бабкина, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Дмитрий Певцов, Максим Аверин, София Ротару, Николай Басков, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Людмила Сенчина, Анне Вески, Лариса Долина, Альберт Асадуллин, Зара и другие. Среди постоянных соавторов Николая Денисова в песенном жанре такие композиторы, как Владимир Евзеров, Лора Квинт, Александр Клевицкий, Максим Дунаевский».

Николай Денисов активно сотрудничал со всероссийским созидательным движением «Русский Лад» и депутатами комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ в вопросах продвижения русской культуры и установления контактов с русской диаспорой за рубежом, рассказал Владимир Никитин.

Фото: движение «Русский лад»