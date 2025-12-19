Общество

В Великих Луках продолжается фестиваль «Любимый дворик 2025»

В Великих Луках продолжается фестиваль «Любимый дворик 2025». Праздник развернулся во дворе дома № 11 по улице Дружбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: Администрация города Великие Луки

В начале праздника с приветственным словом к гостям обратилась депутат округа фракции «Единая Россия» Елена Чернозубова.

«От всей души поздравляю вас с наступающим 2026 годом. Желаю всем здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия; детям — хорошей учёбы, хороших оценок и хороших друзей в школе, во дворе. Добра, успехов и удачи во всём. Чтобы вы были всегда такие весёлые, дружные и замечательные. Всего самого-самого наилучшего», — сказала Елена Михайловна.

Также с наступающим Новым годом поздравил помощник депутата Великолукской городской Думы Кирилл Кислицин. Он пожелал жителям города радости, улыбок и добра.

Для гостей праздника выступили артисты ДК ЛК, которые подготовили музыкальную и развлекательную программу: песни, танцы и конкурсы. Дети и взрослые активно участвовали в хороводах и праздничных играх.

«Главным событием праздника стало торжественное появление Деда Мороза и Снегурочки! Волшебные гости поздравили жителей с Новым годом, водили хоровод и зажгли огни на дворовой ёлке! А в завершение Дед Мороз порадовал ребят сладкими подарками — улыбка каждого ребёнка стала лучшей наградой для организаторов», - отметили в администрации.