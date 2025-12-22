Общество

День энергетика отмечается 22 декабря

День энергетика отмечается в России сегодня, 22 декабря. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года, пишет calend.ru.

22 декабря наряду с энергетиками России этот профессиональный праздник отмечают в Армении, Беларуси и Кыргызстане. По доброй многолетней традиции, лучших представителей энергетической отрасли в этот день отмечают высокими наградами, почетными грамотами и ценными подарками.