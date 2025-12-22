Общество

Профсоюзы поздравили региональное отделение Красного Креста со 155-летием

Заместитель Председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний поздравил Псковское региональное отделение Российского Красного Креста с юбилейной датой — 155-летием со дня основания. Торжественное мероприятие состоялось в большом зале Псковского облсовпрофа, сообщили в пресс-службе профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф



«От имени Псковского областного совета профсоюзов сердечно поздравляю Псковское региональное отделение Российского Красного Креста с 155-летием со дня основания! За полтора века вы накопили огромный опыт гуманитарной деятельности, став надёжной опорой для тысяч людей в трудных жизненных ситуациях. Ваша работа — это ежедневный подвиг милосердия, сострадания и гражданской ответственности. Особенно востребованы ваши усилия сегодня — в условиях вызовов времени вы несёте помощь тем, кто в ней действительно нуждается: пожилым, одиноким, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Благодарим вас за работу в совместных проектах, неравнодушие, профессионализм и верность принципам гуманизма. Желаем вам новых сил и вдохновения на добрые дела!» — сказал в своем поздравлении Андрей Стегний.