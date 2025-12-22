Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»: Итоги преобразования Псковского округа

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет. Круглый стол»: Итоги преобразования Псковского района в муниципальный округ.

Сегодняшний выпуск пройдет в формате круглого стола и будет посвящен обсуждению итогов преобразования Псковского района в муниципальный округ. Как проходил и сейчас уже завершается процесс преобразования? Как идет донастройка системы управления в новых административных условиях? Какие уже выявились вопросы, которые волости решить не могли, а в системе округа со временем их решить можно? Каковы основные планы на следующий год по проектам, которые будут реализовываться на территории округа?

На эти и многие другие вопросы ответят:

• Федорова Наталья Анатольевна – глава Псковского округа.

• Кузь Владимир Васильевич – депутат Псковского областного Собрания.

• Фомина Валерия Валерьевна – председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа.

• Иванов Артем Анатольевич – первый заместитель главы администрации Псковского муниципального округа.

• Забелина Татьяна Владиславовна – заместитель главы администрации Псковского муниципального округа.

Трансляция завершена