Кейс-семинар по фандрайзингу проведут для НКО и молодёжи Псковской области

Трёхактный кейс-семинар «Фандрайзинг» состоится в Пскове 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».

Мероприятие состоится в рамках проекта «Проектный интенсив», поддержанного правительством Псковской области, и направлено на развитие компетенций представителей некоммерческих организаций и активной молодёжи региона в области привлечения ресурсов и партнеров в свою деятельность и свои проекты.

Цель кейс-семинара — развитие навыков формирования партнёрских связей, ознакомление с примерами успешной работы со спонсорами, а также обучение подготовке эффективных коммерческих предложений. Участникам будут представлены реальные кейсы и технологии грамотного взаимодействия с бизнесом и НКО.

Программа мероприятия включает три ключевых блока:

Первый акт: успешные кейсы в фандрайзинге

Пять спикеров из некоммерческого сектора поделятся опытом привлечения финансирования и построения долгосрочных партнёрских отношений. Будут разобраны реальные примеры взаимодействия, ошибки и рекомендации по выстраиванию коммуникации.

Спикерами площадки станут:

Мария Андреева, АНО Центр интеллектуального развития «Вектор»;

Игорь Соловьев, Детская деревня SOS-Псков;

Наталья Лобанова, АНО «Центр доступной абилитации «Добрея»;

Валерия Мишакова, Псковское региональное отделение Российского Красного Креста;

Кристина Елецкая, Псковское областное отделение Российского детского фонда.

Второй акт: опыт бизнеса в сотрудничестве с НКО

Представители бизнеса расскажут о поддержке социальных и благотворительных проектов, механизмах взаимовыгодного взаимодействия и технологиях социальной ответственности. Будут рассмотрены конкретные благотворительные инициативы и условия устойчивого сотрудничества.

Спикерами площадки станут:

Дмитрий Мельников, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров ПАО «АВАР»;

Андрей Петров, ООО «Водаком»;

Инна Югай, представительство бренда Atomy в Пскове;

Виктор Алексеев, Центр виртуальной реальности Zaga Game;

Татьяна Кирилёнок, ООО «Группа компаний «Мега холод»;

Андрей Копосов, Псковское отделение ПСБ.

Третий акт: менторская гостиная

Участники получат возможность индивидуального общения с экспертами, смогут задать вопросы, презентовать собственные проекты и обсудить перспективы партнёрства в формате коротких консультаций.

Семинар состоится 29 января, начало в 15:00 (продолжительность — 2-2,5 часа) в Доме молодежи на улице Конная, 2.

«По вопросам участия обращайтесь в организационный комитет по телефону: 8-911-390-80-10 или через группу проекта. Ждём молодых лидеров и представителей некоммерческих организаций Псковской области, готовых развивать социальные проекты и укреплять партнёрские связи!» - сообщили организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства молодёжной политики Псковской области.