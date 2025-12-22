Кейс-семинар по фандрайзингу проведут для НКО и молодёжи Псковской области

Трёхактный кейс-семинар «Фандрайзинг» состоится в Пскове 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».
Мероприятие состоится в рамках проекта «Проектный интенсив», поддержанного правительством Псковской области, и направлено на развитие компетенций представителей некоммерческих организаций и активной молодёжи региона в области привлечения ресурсов и партнеров в свою деятельность и свои проекты.
Цель кейс-семинара — развитие навыков формирования партнёрских связей, ознакомление с примерами успешной работы со спонсорами, а также обучение подготовке эффективных коммерческих предложений. Участникам будут представлены реальные кейсы и технологии грамотного взаимодействия с бизнесом и НКО.
Программа мероприятия включает три ключевых блока:
Пять спикеров из некоммерческого сектора поделятся опытом привлечения финансирования и построения долгосрочных партнёрских отношений. Будут разобраны реальные примеры взаимодействия, ошибки и рекомендации по выстраиванию коммуникации.
Спикерами площадки станут:
Представители бизнеса расскажут о поддержке социальных и благотворительных проектов, механизмах взаимовыгодного взаимодействия и технологиях социальной ответственности. Будут рассмотрены конкретные благотворительные инициативы и условия устойчивого сотрудничества.
Спикерами площадки станут:
Участники получат возможность индивидуального общения с экспертами, смогут задать вопросы, презентовать собственные проекты и обсудить перспективы партнёрства в формате коротких консультаций.
«По вопросам участия обращайтесь в организационный комитет по телефону: 8-911-390-80-10 или через группу проекта. Ждём молодых лидеров и представителей некоммерческих организаций Псковской области, готовых развивать социальные проекты и укреплять партнёрские связи!» - сообщили организаторы.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства молодёжной политики Псковской области.