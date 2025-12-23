Общество

9% псковичей встретят Новый год на работе — опрос

Большинство псковичей планируют встречать 2026 год в домашних стенах (70%). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

9% горожан будут работать в новогоднюю ночь, причем у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (11 и 7% соответственно). На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.

В гостях встретят Новый год 6% опрошенных. 3% собираются совершить поездку в другой город, причем мужчины подобными планами делились чаще женщин. За городом будут праздновать 2%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей) — еще 2%.