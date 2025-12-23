Борис Елкин поставил оценку работе администрации Пскова в 2025 году

Глава города Пскова Борис Елкин поставил оценку работе администрации в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Гость студии отметил, что администрация ставит большие задачи на 2026 год.
«Работа ведется и продолжает вестись. Поэтому каких-то авансов раздавать не хочется. Год был непростым, но когда он бывает простым? Каждый год что-то новое. Это как раз интересно. Все равно коллектив меняется, приходит-уходит. Руководящий состав действительно за последний период каких-то изменений не претерпел. Но точечные изменения возможны. Мы всегда рады новым сотрудникам, всегда рады отпускать своих сотрудников на повышение. Это динамичный процесс, которого, наверное, не избежать. И это хорошо, движение – это жизнь. Поэтому мы должны совершенствоваться, какие-то новые идеи, новые мысли должны преподносить. И самое главное, что я всегда говорил и говорю, что очень приветствую и люблю сотрудников, которые инициативные, предлагают какие-то новые, креативные, где-то, может быть, не очень, но функциональные идеи и мероприятия. Поэтому всегда рады новым лицам», - заключил глава Пскова.