Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Борисом Елкиным

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Сегодняшний гость студии — глава города Пскова Борис Елкин. Он расскажет, как 2025 год прошел для администрации Пскова, какие проекты стали самыми значимыми для города и его жителей и поделится планами на следующий год.

Ведущий — Константин Калиниченко. Телефон прямого эфира — 56-73-72.