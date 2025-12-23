Общество

Традиционные Губернаторские елки пройдут для детей Псковской области

В Псковской области пройдут Губернаторские елки. Традиционные новогодние представления будут организованы для ребят, которые нуждаются в особом внимании со стороны государства. В этом году праздник будет проходить в формате спектаклей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии Великолукского драматического театра

«Пусть у каждого ребенка будет светлый, добрый и по-настоящему волшебный Новый год», — заметил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

В Пскове в БКЗ Филармонии пройдет музыкальное представление «Новый год. Время обниматься». Спектакли планируются 24, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря. Это история о любви, новогоднем волшебстве и семейном счастье. Спектакль подарит зрителям атмосферу тепла, доброты и семейной гармонии. Зрителей ждут песни, зажигательные танцы, красочные декорации, яркая анимация и захватывающий сюжет.

В драмтеатре Великих Лук будет показ сказки «Как Иванушка за счастьем ходил» и интерактивная постановка «Волшебный сундучок», которые пройдут 23, 24, 25, 26 и 29 декабря.

Кроме того, свыше 32 тысяч ребят получат сладкие подарки. Это дети участников СВО, из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети беженцев.

Подробности о датах выдачи подарков и билетов можно уточнить на ресурсах министерства социальной защиты Псковской области и фонда «Защитники Отечества». Телефоны для справок: соцзащита: +7 (8112) 29-99-98 (доб. 135), 29-99-95, фонд: +7 (8112) 67-28-03, 67-28-05.