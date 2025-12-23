Псковcкая обл.
Общество

От Санкт-Петербурга 432 версты: памятнику зайцу в «Михайловском» — 25 лет

24.12.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» ровно четверть века назад, 24 декабря 2000 года, был открыт памятник зайцу, перебежавшему дорогу Пушкину.

Верстовой столбик у околицы мемориальной усадьбы поэта. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Этот памятник — дань истории, которую разные люди слышали от Пушкина, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Суть её в том, что, узнав о смерти императора Александра, ссыльный поэт собрался тайком покинуть Михайловское и под чужим именем ехать в Санкт-Петербург. Но стоило ему выехать из усадьбы, дорогу лошадям перебежал заяц — аналог чёрной кошки в русском фольклоре. Будучи суеверным, Пушкин решил не рисковать и повернул обратно. Таким образом, случайная встреча с зайцем спасла поэта от участия в восстании на Сенатской площади и, как минимум, от Сибири.

«Памятник зайцу» — каменный столбик, на котором обозначено «Отъ С.Петербурга 432 версты» — за околицей мемориальной усадьбы «Михайловское», близ озера Маленец, установили по инициативе писателя Андрея Битова и скульптора Резо Габриадзе (до того, друзья подготовили и издали книгу «Вычитание зайца» с текстом Битова и рисунками Габриадзе). Идею памятника поддержал директор «Михайловского» Георгий Василевич. Художественное решение — стилизованную копию верстового столба времен Екатерины II с прописанным на нём расстоянии от места пушкинской ссылки до столицы империи — предложил скульптор Александр Великанов. Андрей Битов, который первоначально видел на монументе надпись «Косому — благодарная Россия», согласился с таким решением, усмотрев в нём дополнительный смысл: памятника русской дороге и русскому выбору.

Участники перформанс-открытия «заячьего верстового столба» вспоминают сейчас, что тогда в Михайловском было морозно и весело. Приехали учёные из Пушкинского Дома, писатели, журналисты. Висели плакаты: «Слава зайцу!», «Подвигу зайца жить в веках!» и другие. К памятнику возложили венки с лентами, среди которых были: «От пушкинистов», «От чиновников», «От предпринимателей», «От волка». Был поднят «заячий флаг» — изображение зелёного капустного листа на белом поле.

Энгель Насибулин. Лавровый венок. Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» также рассказали, что в фондах и в собрании музея много графических листов, где так или иначе присутствуют зайцы. Авторы таких «портретов», разумеется, — современные художники: Энгель Насибулин, Игорь Шаймарданов, Александр Стройло, многие другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
