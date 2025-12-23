Общество

Участникам конкурса «Профсоюзный кадр года» в Псковской области вручили дипломы

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов вручил дипломы за участие и победу в профсоюзном фотоконкурсе «Профсоюзный кадр года» командам Профсоюза работников народного образования и науки РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Профсоюзы - это про жизнь и стремление к лучшему. На профсоюзный фотоконкурс пришло большое количество работ, мы отобрали, на наш взгляд, самые интересные, позитивные и информативные. Спасибо всем за участие и новых вам побед», - прокомментировал вручение дипломов Игорь Иванов.

Напомним, ранее Псковский областной совет профсоюзов объявил о завершении конкурса «Профсоюзный кадр года». На конкурс поступило более 50 фотографий от более чем 150 участников.

Жюри отобрало 12 лучших снимков, которые, по их мнению, лучше всего отражают дух профсоюзного единства, сплочённость, взаимопомощь и силу коллектива.