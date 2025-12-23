Общество

Ограничения в работе интернета в Псковской области сняты

Все ограничения в Псковской области сняты, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Ранее в регионе вводили режим беспилотной опасности. После его сняли, но сохранялись ограничения в работе интернета.