Делегация международной организации «Спасём детей» встретилась с псковским омбудсменом

В Пскове прошла встреча директора по Восточной Европе и Ближнему Востоку международной неправительственной организации «Спасём детей» (Норвегия) Линдой Тромм Букасен с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым и и. о. руководителя представительства МИД России в городе Пскове Валентином Сазоновым, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.
Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области
В ходе беседы директор регионального подразделения МНПО «Спасём детей» отметила важность продолжения сотрудничества с уполномоченным по правам человека в Псковской области в рамках оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Отвечая на вопрос главы представительства МИД России в Пскове, Линда Тромм Букасен отметила: «Мы - одна из немногих международных неправительственных организаций, которая продолжает свою работу в России, полностью соблюдая российское законодательство. Наша главная цель, используя свой большой положительный опыт работы по всему миру, направленный на содействие в обеспечении социальных прав жителей различных государств, предложить региональным властям ту помощь, в чем их население более всего нуждается. При этом мы хотели бы организовать нашу совместную деятельность с привлечением государственных и муниципальных учреждений, кто работает в социальной сфере с семьями с детьми, и с иными гражданами, кто по тем или иным причинам нуждается в поддержке и социальной помощи. Мы уже более 20 лет работаем в России и готовы продолжать нашу совместную деятельность и дальше».
Глава российского представительства МНПО «Спасём детей» Антон Пшеничный презентовал текущие направления деятельности в России. Он подробно остановился на деятельности организации в Мурманской области, Республике Карелия, Немецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Псковской области. По словам Антона Пшеничного, такая деятельность направлена на оказание помощи государственным социальным учреждениям и оказание помощи семьям, воспитывающих детей с особыми нуждами, социально уязвимыми семьями, беженцами и вынужденными переселенцами.
Антон Пшеничный также отметил важность работы, направленной на содействие деятельности по социальной защите и поддержке семей в Псковской области совместно с региональными уполномоченными и правительством Псковской области.
Со своей стороны Дмитрий Шахов поблагодарил руководство МНПО «Спасём детей» не только за желание, но и возможность в столь непростое время реализовывать совместные проекты в России, которые направлены на обеспечение социальных прав семей с детьми. Особенно активное сотрудничество было в период, когда в Псковскую область массово прибывали семьи из Украины, беженцы и вынужденные переселенцы. Сейчас, как отметил псковский омбудсмен, нужно внимательно изучить положительный опыт, сложившийся по другим регионам, где реализовываются проекты организации, и предложить подумать о совместной работе уже в Псковской области.
В завершение визита норвежская делегация с интересом познакомилась с древней историей Псковской области, посетив федеральный музей-заповедник «Изборск». Подводя итоги визита, директор по Восточной Европе и Ближнему Востоку международной неправительственной организации «Спасём детей» отметила конструктивные переговоры, которые прошли на псковской земле, богатую историю Псковской области, а также прекрасное новогоднее оформление города Пскова.