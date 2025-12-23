Общество

Делегация международной организации «Спасём детей» встретилась с псковским омбудсменом

В Пскове прошла встреча директора по Восточной Европе и Ближнему Востоку международной неправительственной организации «Спасём детей» (Норвегия) Линдой Тромм Букасен с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым и и. о. руководителя представительства МИД России в городе Пскове Валентином Сазоновым, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

В ходе беседы директор регионального подразделения МНПО «Спасём детей» отметила важность продолжения сотрудничества с уполномоченным по правам человека в Псковской области в рамках оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Особый акцент был сделан на том, что наша международная организация, в том числе российское представительство, которое имеет официальную государственную регистрацию в Министерстве юстиции России, работает, основываясь на принципах Конвенции ООН о правах ребёнка и гуманитарных международных принципах. По вопросам поддержки граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в этом направлении мы считаем, что в первую очередь стоит основываться свою деятельность на принципе нуждаемости», — сказала Линда Тромм Букасен.

Отвечая на вопрос главы представительства МИД России в Пскове, Линда Тромм Букасен отметила: «Мы - одна из немногих международных неправительственных организаций, которая продолжает свою работу в России, полностью соблюдая российское законодательство. Наша главная цель, используя свой большой положительный опыт работы по всему миру, направленный на содействие в обеспечении социальных прав жителей различных государств, предложить региональным властям ту помощь, в чем их население более всего нуждается. При этом мы хотели бы организовать нашу совместную деятельность с привлечением государственных и муниципальных учреждений, кто работает в социальной сфере с семьями с детьми, и с иными гражданами, кто по тем или иным причинам нуждается в поддержке и социальной помощи. Мы уже более 20 лет работаем в России и готовы продолжать нашу совместную деятельность и дальше».

Глава российского представительства МНПО «Спасём детей» Антон Пшеничный презентовал текущие направления деятельности в России. Он подробно остановился на деятельности организации в Мурманской области, Республике Карелия, Немецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Псковской области. По словам Антона Пшеничного, такая деятельность направлена на оказание помощи государственным социальным учреждениям и оказание помощи семьям, воспитывающих детей с особыми нуждами, социально уязвимыми семьями, беженцами и вынужденными переселенцами.

Антон Пшеничный также отметил важность работы, направленной на содействие деятельности по социальной защите и поддержке семей в Псковской области совместно с региональными уполномоченными и правительством Псковской области.

«В последнее время у нас наработан положительный опыт, направленный на профилактику профессионального выгорания и методы работы с посттравматическим стрессом. Такую деятельность наше представительство активно поддержало в Белгородской и Курской областях, ЛНР и ДНР. Сегодня мы готовы представить наши предложения на 2026 год по совершенствованию деятельности и поддержке государственных и муниципальных социальных учреждений, а также НКО, кто работает в этой сфере», - завершил своё выступление глава российского представительства МНПО «Спасём детей».

Со своей стороны Дмитрий Шахов поблагодарил руководство МНПО «Спасём детей» не только за желание, но и возможность в столь непростое время реализовывать совместные проекты в России, которые направлены на обеспечение социальных прав семей с детьми. Особенно активное сотрудничество было в период, когда в Псковскую область массово прибывали семьи из Украины, беженцы и вынужденные переселенцы. Сейчас, как отметил псковский омбудсмен, нужно внимательно изучить положительный опыт, сложившийся по другим регионам, где реализовываются проекты организации, и предложить подумать о совместной работе уже в Псковской области.

«Все ваши предложения о совершенствовании сотрудничества, направленного на обеспечение социальных прав жителей Псковской области, особенно семей с детьми и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обязательно будут направлены в правительство Псковской области для рассмотрения и определения путей возможного взаимодействия, направленного на благо жителей нашего региона», - особо подчеркнул в беседе Дмитрий Шахов.

В завершение визита норвежская делегация с интересом познакомилась с древней историей Псковской области, посетив федеральный музей-заповедник «Изборск». Подводя итоги визита, директор по Восточной Европе и Ближнему Востоку международной неправительственной организации «Спасём детей» отметила конструктивные переговоры, которые прошли на псковской земле, богатую историю Псковской области, а также прекрасное новогоднее оформление города Пскова.