Авария у подземного перехода будет полностью устранена к весне — Андрей Беляев

В эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет» глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев прокомментировал ситуацию с прорывом на тепловой сети в районе подземного перехода, который произошел в предновогодние дни. Он назвал это форс-мажором, сложность ликвидации которого связана с глубиной залегания коммуникаций.

«Установить причину сейчас не предоставляется возможным. Просто глубина залегания и всего прочего. Сейчас коллеги устраняят причину, заменят трубу и уложат временное асфальтовое покрытие. Планируем, что во вторник рабочее движение возобновится в полном объеме. И соответственно уже весной, при наступлении благоприятных условий, приведем этот участок в нормативное состояние», — пояснил Андрей Беляев.

Отвечая на вопрос о готовности к зиме, градоначальник заверил, что город получил паспорт готовности к отопительному сезону без замечаний. Он привел в пример оперативные действия во время отключения газа 9 декабря: «Тепловые сети отработали чуть-чуть с опережением, подняли градус теплоносителя заранее. Это позволило продолжительное время безболезненно пережить и остаться в пределах СанПиНа».

В завершение Андрей Беляев признал, что трудности в Великих Луках все еще есть, но постепенно они решаются. Он также принес извинения за возможные просрочки в устранении некоторых зимних проблем, связанные с финансами, но заверил, что все обращения находятся на контроле и «будут завершены до своего логического конца».