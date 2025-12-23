Общество

Опубликован график работы псковских поликлиник в новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января областная клиническая больница (и для детей, и для взрослых) будет работать в круглосуточном режиме, то же самое касается и травматологических пунктов в городе, сообщили в администрации города Пскова.

Плановые госпитализации и плановая медицинская помощь будут оказываться в соответствии с назначенными датами и временем.

График работы псковских поликлиник:

31 декабря — выходной день. Медпомощь оказывается дежурным врачом с 9:00 до 16:00. В том числе медпомощь на дому с приемом вызовов до 14:00;

1 января — нерабочий праздничный день. Дежурный врач с 9:00 до 14:00 с приемом вызовов до 13:00;

2-6 января — выходные дни. Дежурный врач с 9:00 до 16:00. В том числе медпомощь на дому с приемом вызовов до 14:00;

7 января — нерабочий праздничный день. Дежурный врач с 9:00 до 14:00 с приемом вызовов до 13:00;

8-11 января — выходные дни. Дежурный врач с 9:00 до 16:00. В том числе медпомощь на дому с приемом вызовов до 14:00.

Бригады неотложной медицинской помощи будут функционировать в часы работы поликлиник с приемом вызовов до 13:00.