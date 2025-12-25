Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Очередным гостем студии станет глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним процесс преобразования района в округ, важные события и проекты, решенные задачи и планы на перспективу.

Насколько сложным или простым был переход муниципалитета на одноуровневую модель управления? Будет ли сохранен кадровый состав с учетом того, что с 1 января администрации волостей станут территориальными отделами? Каковы будут основные направления финансирования в бюджете Островского муниципального округа на 2026 год? Что удалось сделать в этом году по дорожным ремонтам? Как продвигается реализация инвестиционных проектов?