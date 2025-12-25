Россияне стали чаще оформлять больничные в 2025 году

Россияне стали чаще оформлять больничные — за девять месяцев 2025-го число таких выплат выросло на 11%, до 26 млн, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда.

За этот период на пособия по временной нетрудоспособности направили почти 522 млрд рублей — на 20% больше, чем годом ранее. Рост расходов также связан с увеличением максимального размера больничного — в 2025-м он вырос до 5,7 тыс. рублей в день.

В 2026 году максимальное пособие увеличится еще на 20% — до 6,8 тыс. рублей в день, в 2027-м достигнет 7,9 тыс., а к 2028-му вырастет до 8,5 тыс.

Рост выплат по больничным листам в 2025 году связан с несколькими факторами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Соцфонда. Так, с 2023-го право на пособия получили работники по гражданско-правовым договорам. Кроме того, увеличилось число случаев ухода за больными членами семьи, прежде всего детьми, пишут «Известия».

Дополнительным фактором роста стало расширение официальной занятости: всё больше граждан выходит «из тени» и работает по трудовому кодексу, что предполагает оформление больничного при болезни, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Влиять на динамику также может рост заболеваемости на фоне хронического стресса и старения рабочей силы, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

При этом больничные по-прежнему оформляют немногие: по данным сервиса «Работа.ру», при недуге лишь 8% работников остаются дома. Одна из причин — финансовая невыгодность таких выплат для части сотрудников.