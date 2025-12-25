Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым

0

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 

С какими вызовами столкнулся Псковский регион в этом году и насколько успешно с ними справляется? Каковы перспективы завершения строительства экотехнопарка к следующему лету? Как найти управу на нерадивых подрядчиков? Подтвердила ли свою эффективность реформа учреждений здравоохранения? Есть ли уже какой-то эффект от того, что все районы Псковской области стали округами? Кто из действующих депутатов областного Собрания точно войдет в следующий созыв, который псковичи будут избирать в сентябре 2026 года? 

Ведущий - Максим Костиков.

Рейтинг@Mail.ru