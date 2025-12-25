Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — сказал президент на заседании Государственного совета.

Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову, пишет РИА Новости.

Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.