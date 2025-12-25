Александр Котов призвал тщательнее оценивать последствия ограничений

Любые ограничительные меры должны быть тщательно проработаны, а их введение — четко обосновано целью и ожидаемым результатом. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет».

По словам парламентария, важно избегать двух крайностей: с одной стороны — полного отсутствия регулирования, с другой — запретов «всего и вся» без ясного понимания итогов.

«Мне кажется, здесь важно избежать двух крайних подходов и двух крайних точек зрения. Вот, с одной стороны, — дайте нам полную свободу, не ограничивайте нас вообще ни в чем, мы должны поступать так, как мы считаем нужным. Мы это уже проходили. А с другой стороны, — запретить все и вся с непонятным результатом. Чего мы этим хотим добиться?» — резюмировал Александр Котов.

При этом председатель Собрания подчеркнул, что любые ограничения должны быть тщательно проработаны. По его словам, у властей должно быть четкое понимание того, с какой целью их вводят и какой результат должен быть достигнут.

«К сожалению, мы здесь тоже изначально много перегибаем. Я внимательно слежу за тем, какие вносятся поправки в наши нормативно-правовые акты, в федеральные законы, в том числе касающиеся ограничений. И зачастую вижу, что нет тщательного анализа последствий и достижения целей, которые мы ставим перед собой этими ограничениями», — заявил гость студии.

Александр Котов также высказался против «непреодолимого желания находить новые и новые ограничения», призвав вместо этого искать «здоровый баланс»: «Я верю в наших людей. Если они будут понимать, что эти ограничения направлены, прежде всего, на их безопасность, они поймут любые меры органов власти. Но когда люди видят, что чересчур, и мы не достигаем того результата, которого хотим достичь, конечно, это вызывает негативную реакцию. Вот с этим надо, конечно, поосторожнее».