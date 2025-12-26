В России выросла заболеваемость мышиной лихорадкой 

В России заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или «мышиной лихорадкой» с января по октябрь 2025 года выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные опубликовал Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

«За десять месяцев 2025 года заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. Среди заболевших превалировало городское население — 86%, на долю сельского населения пришлось 13%», — отметили в референс-центре по мониторингу за заболеваемостью геморрагической лихорадкой

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в некоторых федеральных округах в отдельных районах фиксировали рост заболеваемости мышиной лихорадкой в 2025 году. В основном — осенью. Но при этом в многолетней динамике по всей России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, заверили в надзорном ведомстве.

Показатели сейчас, уточнили в ведомстве, в три раза ниже последнего подъема в 2019 году и в полтора раза меньше среднемноголетних значений, пишут «Известия».