Расписание пригородного поезда Осташков – Великие Луки – Осташков изменится в связи с праздниками

Пригородные поезда акционерного общества «МТ ППК» на территории Псковской области будут следовать по расписанию в соответствии с календарными днями недели в связи с предстоящими праздниками и переносом выходных дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

8 января будет отменен пригородный поезд № 6693/6694 сообщением Осташков – Великие Луки – Осташков в связи с назначением пригородного поезда № 6671/6672 сообщением Осташков – Великие Луки – Осташков.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ИНК», на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс, ТУТУ.