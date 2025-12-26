Общество

В Пскове представят свои лучшие новогодние наряды

Стартовал приём заявок на конкурс новогодних и рождественских костюмов «Рождественский карнавал», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет и молодые семьи с детьми.

Костюмы могут быть как самостоятельно изготовленными в любой технике (пошив, вязание, бумагопластика и др.), так и приобретёнными в магазине. Не допускаются костюмы иностранных мультипликационных и киногероев, а также образы, олицетворяющие тёмные, инфернальные силы.

Жюри оценит работы по таким критериям, как художественная выразительность, оригинальность, соответствие теме, необычность материалов и творческий подход к презентации.

Финал конкурса состоится 14 января 2026 года в Доме офицеров Пскова (улица Комдива Кирсанова, 5), где на Рождественском концерте объявят и представят лучшие работы. Победителей наградят дипломами и призами.

Заявки принимаются до 12 января 2026 года.

