Праздник двора прошел на Набережной Шмидта в Великих Луках

В минувший четверг на Набережной Лейтенанта Шмидта, 12 в Великих Луках состоялся праздник двора, собравший жителей и гостей микрорайона, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Главным моментом праздника стало появление сказочных персонажей – Дед Мороз и Снегурочка вместе с другими героями волшебных историй поздравили жителей, провели веселые игры и создали новогоднее настроение для детей и взрослых.

Особую значимость событию придало участие представителя городской власти. К собравшимся обратился заместитель главы города Великие Луки, депутат округа Николай Андросович: «Такие праздники – не просто развлечение. Это возможность увидеть друг друга, пообщаться, почувствовать, что мы – одна большая семья. Именно так и строится крепкий, дружный микрорайон».

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень вовлеченности жителей: дворовая площадка была заполнена семьями с детьми, пожилыми людьми и молодежью. Участники активно включались в программу – пели, танцевали, участвовали в конкурсах.