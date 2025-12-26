Общество

Александр Петров стал новым амбассадором МегаФона

0

МегаФон обновляет позиционирование: сохраняя на протяжении многих лет статус оператора №1 по скорости и покрытию, компания выходит на принципиально новый уровень взаимоотношений с клиентом, в основе которого — доверие и ответственность. Обновлённый подход оператор раскрыл вместе с российским актёром Александром Петровым, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

«МегаФон, по-прежнему оставаясь оператором №1 по скорости и покрытию, несёт ответственность за качество продуктов и услуг, предлагает самое широкое покрытие, высокую скорость мобильного интернета, достойный уровень голосовой связи, технологичность, качественную защиту абонентов от киберугроз и заботу обо всей семье. Именно свою надёжность и эмоциональную связь с клиентом оператор выражает в обновлённом позиционировании», - поделились в компании. 

Новым лицом бренда стал актёр Александр Петров — один из самых успешных артистов в стране и лидер в рейтинге зрительских симпатий. Его образ на экране и в жизни транслирует ценности МегаФона: надёжность, справедливость, доверие и искренность.

Стартовой кампанией 2026 года станет манифест «Первые не подведут». В рекламном сюжете отражена позиция мобильного оператора: быть рядом в любой момент, ведь из этих моментов и складывается вся жизнь, за каждым абонентом стоит конкретный человек и его история.

«Я рад присоединиться к команде МегаФона. Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории — всё это есть в МегаФоне», — рассказал Александр Петров.

Разработка продуктов и запуск новых услуг и опций теперь тоже станут «ближе к клиенту» — а точнее, «в диалоге» с ним: в частности, оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой получает от абонентов обратную связь, анализирует полученные данные, слышит аудиторию и старается претворить в жизнь её запросы. Это станет ещё одним шагом к пониманию потребностей абонентов и созданию уникального клиентского опыта.

«Мы на важном этапе трансформации: МегаФон — не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель — заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru