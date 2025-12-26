Александр Петров стал новым амбассадором МегаФона

МегаФон обновляет позиционирование: сохраняя на протяжении многих лет статус оператора №1 по скорости и покрытию, компания выходит на принципиально новый уровень взаимоотношений с клиентом, в основе которого — доверие и ответственность. Обновлённый подход оператор раскрыл вместе с российским актёром Александром Петровым, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото здесь и далее: МегаФон
Новым лицом бренда стал актёр Александр Петров — один из самых успешных артистов в стране и лидер в рейтинге зрительских симпатий. Его образ на экране и в жизни транслирует ценности МегаФона: надёжность, справедливость, доверие и искренность.
Стартовой кампанией 2026 года станет манифест «Первые не подведут». В рекламном сюжете отражена позиция мобильного оператора: быть рядом в любой момент, ведь из этих моментов и складывается вся жизнь, за каждым абонентом стоит конкретный человек и его история.
Разработка продуктов и запуск новых услуг и опций теперь тоже станут «ближе к клиенту» — а точнее, «в диалоге» с ним: в частности, оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой получает от абонентов обратную связь, анализирует полученные данные, слышит аудиторию и старается претворить в жизнь её запросы. Это станет ещё одним шагом к пониманию потребностей абонентов и созданию уникального клиентского опыта.