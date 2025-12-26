Россиянам назвали риски постоянно работающего режима энергосбережения в смартфоне 

Режим энергосбережения на смартфоне не стоит держать включенным постоянно, так как это может сказаться на работе устройства и привести к пропуску важных уведомлений. Об этом рассказал руководитель центра МегаФона по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

По его словам, многие пользователи включают энергосбережение «на весь день», считая, что так аккумулятор гарантированно доживет до вечера. Однако на практике этот режим ухудшает производительность и ограничивает работу приложений в фоне. В результате мессенджеры, почта, банковские программы и сервисы доставки могут присылать уведомления с задержкой или не обновляться, пока пользователь не откроет их вручную.

«Режим энергосбережения задумывался как временная мера — когда вы понимаете, что розетки поблизости не будет несколько часов, а заряд уже на исходе, — пояснил эксперт. — Если держать его включенным постоянно, телефон будет работать медленнее, а часть привычных сервисов — вести себя “странно”».

Специалист отметил, что есть более простые и безопасные способы продлить срок работы смартфона при низком заряде. В первую очередь — отключить Bluetooth, снизить яркость экрана или включить автояркость, уменьшить время до автоотключения дисплея, убрать вибрацию для тех приложений, где она не критична. Также имеет смысл пересмотреть список приложений, которым разрешен запуск в фоновом режиме.

«Многие программы висят в памяти без особой пользы — обновляют ленту, подгружают рекламу, определяют геолокацию. Все это “съедает” заряд, даже когда вы не держите телефон в руках», — добавил Александр Джакония.

Отдельное внимание эксперт советует обратить на геолокацию. Постоянное определение местоположения нужно далеко не всем приложениям. Для части сервисов достаточно режима «только при использовании», который можно включить в настройках. Это снижает нагрузку на батарею и одновременно повышает приватность.

По словам специалиста, включать энергосбережение имеет смысл в прогнозируемых ситуациях: в дороге, в поездках, перед длинным днем вне дома, на мероприятиях, где телефон нужен, а подзарядки не будет. В остальных случаях лучше настроить смартфон один раз и пользоваться им в обычном режиме.

Эксперт также напомнил о простых «микропривычках», которые помогают аккумулятору жить дольше: своевременно обновлять операционную систему, не держать постоянно открытыми десятки тяжелых приложений, следить за количеством виджетов на рабочем столе и не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами или на обогревателе.