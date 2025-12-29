Россияне могут представлять электронный паспорт в финорганизациях

Россияне смогут представлять паспорт в электронном виде через приложение «Госуслуги» в финансовых организациях с 29 декабря, сообщается в постановлении правительства, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

«Второй этап (через 90 дней со дня вступления в силу настоящего постановления), в ходе которого граждане Российской Федерации вправе представлять в электронной форме с использованием мобильного приложения единого портала сведения, содержащиеся в документах, в случае, предусмотренном пунктом 5 приложения к Правилам применения мобильного приложения единого портала», - говорится в документе.

Согласно документу, с 29 декабря стартует второй этап постановления правительства РФ №1443 от 19 сентября, согласно которому россияне смогут представлять финансовым организациям паспорт гражданина РФ в цифровом виде через портал "Госуслуги" при обслуживании при личном присутствии или при условии, что ранее гражданин уже был идентифицирован финансовой организацией.

Исключения составляют случаи, если в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Центрального банка РФ требуется предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина, на бумажном носителе, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что постановление реализуется в соответствии с пунктами указа президента РФ №675 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий».