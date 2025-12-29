От советской классики до премьер: что покажут телеканалы на Новый год

Новогодние праздники на телеэкранах России начнутся с показа культовых советских фильмов, а после обращения президента РФ Владимира Путина граждан ждут яркие шоу в том числе «Новогодняя ночь на Первом канале» и «Голубой огонек — 2026» на телеканале «Россия 1», следует из телепрограмм российских ТВ-каналов.

Федеральные телеканалы в новогодние праздники покажут советскую классику и премьеры новогодних шоу.

В ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале телезрителей ждет «Новогодняя ночь на Первом канале». До концерта можно будет посмотреть советские фильмы: «Карнавальная ночь» (8.45), «Золушка» (7.25), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (10.15) и другие. Также 31 декабря в 11.40 состоится премьера документального фильма «Щелкунчик. В ожидании чуда».

Первого января на Первом канале пройдет премьера фильма «Ёлки 11». Кроме того, в праздники телеканал покажет золотую коллекцию «Союзмультфильма». Зрители смогут увидеть спортивный мультсериал «Чемпионы», «Простоквашино», «Возвращение блудного попугая», «Ну, погоди!», «Умка» и другие.

«Россия 1» также будет транслировать советские кинокартины. Так, 31 декабря зрители смогут посмотреть «Ирония судьбы, или С легким паром!» (11.30), «Джентельмены удачи» (14.45), «Бриллиантовая рука» (16.20) и другие. Кроме того, в этот день канал покажет фильм «Чебурашка» (18.00) и «Чебурашка. Новый год» (19.50).. Перед новогодним обращением президента зрителей ждет выпуск «Песни от всей души. Новогоднее шоу Андрея Малахова», а после обращения главы государства — «Голубой огонек-2026».

Также «Россия 1» в новогодние праздники покажет семейные сказки. Первого января зрителей ждут фильмы «Финист. Первый богатырь» (21:00), «Холоп 2» (23:00). Утро второго января начнется с серии фильмов: «Чебурашка. Выходной» (8:00), «Чебурашка. История новогоднего чуда» (8:10) и «Чебурашка. Новый год» (9:15). Вечером зрители смогут посмотреть фильмы «По щучьему велению» (21:00) и «Холоп. Великолепный век» (23:10).

В пресс-службе НТВ рассказали, что новогодняя ночь на телеканале начнется с премьеры шоу «Новогоднее новоселье», а в 22:00 пройдет специальный эфир, где культовая фигура НТВ Леонид Каневский в стилистике «Следствие вели…» расскажет историю телеканала. Первого января зрителей ждет «Золотой граммофон» (17:00) и многое другое.

Телеканал ТНТ 31 декабря покажет специальный новогодний выпуск шоу «Однажды в России» (12:50), а также «Самоиронии судьбы!» (13:50), «Иван Васильевич меняет всё» (15:20) и «Небриллиантовая рука» (17:50). В 20:30 выходит премьера версии «Невероятных приключений Шурика», в 23:00 перед новогодним обращением президента ожидается праздник на сцене Comedy Club.

Первого января ТНТ покажет «Звёзды в Сибири» (9.15) и «Совсем ошалели» (10.50) с повторным марафоном всех новогодних фильмов. Второго января на телеканале день сказок: «Баба Яга спасает Новый год» (15.00), «Домовёнок Кузя» (17.00), «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (19.00) и «Бременские музыканты» (21.50).

На телеканале СТС 31 декабря зрителей ждет премьера новых выпусков шоу «Уральские пельмени», а второго января — три части фильма «Манюня». Четвертого января состоятся премьера фильма «Магическая машина времени» (11.00). На телеканале ТВ-3 зрителей ждут с марафоном золотых хитов Союзмультфильма: «Простоквашино», «Чебурашка и крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и другие, пишет РИА Новости.

Все телеканалы страны представили для зрителей новогодние программы. На «Пятнице» 31 декабря зрителей ждет «Супердискотека 90-х», на «Пятом» после обращения президента покажут новогоднее шоу «Звезды Дорожного радио», а телеканал РЕН ТВ представит музыкальный марафон «Легенды ретро FM».

