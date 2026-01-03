Юрист предупредил о штрафах за продажу пиротехники детям

Продажа пиротехнических изделий лицам младше 16 лет может повлечь административные штрафы до 40 тыс. рублей, а в отдельных случаях — и уголовную ответственность. Об этом сообщил член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Продавец привлекается к административной ответственности и наказывается штрафами за продажу пиротехники лицам младше 16 лет, за исключением случаев, когда изготовителем установлены иные возрастные ограничения», - отметил он.

По словам Курбакова, физическим лицам за незаконную продажу пиротехники грозит штраф до 2 тыс. рублей, должностным лицам — до 4 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 40 тыс. рублей.

Кроме того, в ряде случаев возможны конфискация продукции, приостановка деятельности организации или лишение лицензии, если продажа осуществлялась лицензированным субъектом.

Юрист подчеркнул, что реализация пиротехники допускается только при наличии сертификата соответствия. Продавцы обязаны проверять документы, подтверждающие возраст покупателя, обеспечивать безопасные условия хранения и продажи изделий, а также проводить инструктаж по правилам их безопасного использования.

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева сообщила, что штраф до 400 тысяч рублей может ждать тех, кто будет запускать фейерверки в неположенных местах. Нельзя запускать фейерверки там, где живут люди, а также на балконах, лоджиях и крышах. Запрещено использовать их рядом с детскими садами, школами, больницами, историческими памятниками, в заповедниках и на кладбищах.