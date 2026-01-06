Нагрудные знаки из пластиковых крышек изготовили посетители псковского ТЦ

Новогодний интерактивный экологический мастер-класс по переработке пластиковых крышек в нагрудные знаки и брелки провели 6 января в гипермаркете «Империал» проект «Экомышление» и экоцентр «Экопрактика», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Фотографии предоставил Сергей Елизаров
Также у всех желающих была возможность принести накопленные дома блистеры, старые зубные щитки, крышки и кассовые чеки.
Всем детям сделали подарки от «Экомышления» - они получили экосумки и бутылки в чехле для напитков.
В мероприятии приняли участие 37 человек. Следующий мастер-класс состоится 9 января в «Империале» с 12.00 до 14.00.
Мероприятие проходило при поддержке Фонда президентских грантов.