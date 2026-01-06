Общество

Нагрудные знаки из пластиковых крышек изготовили посетители псковского ТЦ

0

Новогодний интерактивный экологический мастер-класс по переработке пластиковых крышек в нагрудные знаки и брелки провели 6 января в гипермаркете «Империал» проект «Экомышление» и экоцентр «Экопрактика», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии предоставил Сергей Елизаров 

«Участники, особенно дети, с большим интересом смотрели, как из пластиковых крышек создаются нагрудные значки. Они сами кидали крышки в дробилку, а потом стружку засыпали в инжектор для плавки. Получившиеся изделие мы дарили ребятам на память», - рассказал основатель проекта «Экомышление», член экспертного Совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

 

Также у всех желающих была возможность принести накопленные дома блистеры, старые зубные щитки, крышки и кассовые чеки.

 

Всем детям сделали подарки от «Экомышления» - они получили экосумки и бутылки в чехле для напитков. 

 

В мероприятии приняли участие 37 человек. Следующий мастер-класс состоится 9 января в «Империале» с 12.00 до 14.00.

 

Мероприятие проходило при поддержке Фонда президентских грантов.

