Рождественские вертепы в Пскове стали стартом праздничных гуляний

Сегодня Псков погрузился в атмосферу волшебства и света в рамках праздничного проекта «Рождество начинается здесь». Центральными точками притяжения стали традиционные рождественские вертепы, установленные на площади Ленина и в Детском парке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С 14:00 у символических пещер Рождества начали работу интерактивные площадки для детей и взрослых, где каждый мог почувствовать дух праздника, поучаствовать в творческих активностях и сделать памятные фотографии.

Далее программа гуляний продолжится другими яркими событиями: В 16:00 от парка Строителей стартует масштабное Рождественское шествие с участием более 600 артистов со всей области. А после в Финском парке у Троицкого моста зрителей будут ждать показы доброго семейного спектакля «Чудо Рождества».