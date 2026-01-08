Как защитить пенсионеров от преступных посягательств, рассказали псковские полицейские

Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из важных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Люди старшего поколения в силу своего возраста, состояния здоровья и других причин нередко становятся объектами пристального внимания злоумышленников, в том числе интернет-мошенников. Как обезопасить пенсионеров от преступных посягательств, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Случаи совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан отмечаются довольно часто. Как правило, преступники под предлогом продажи (покупки) различных товаров, вещей и продуктов питания, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в квартиры и дома одиноких пенсионеров, где, воспользовавшись их доверчивостью, совершают хищения денег, золотых изделий и других ценных вещей.

Для предупреждения противоправных деяний в отношении лиц пенсионного возраста им рекомендуется придерживаться следующих простых правил:

Не оставляйте денежные средства дома где-нибудь в шкафах или тумбочках, исключите возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры, а также, по возможности, храните крупные суммы в банках;

Не открывайте дверь в жилище незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом случае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешите открывать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефонам 102, 112 о пришедших «посетителях»;

о пришедших «посетителях»; Если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хранятся деньги, потребовать от пришедших предоставить подтверждающие их личность документы, предложить связаться по телефону с сотрудниками органов внутренних дел для подтверждения правомерности их действий.

Есть еще ряд советов, которые нашим ветеранам следует принять к сведению:

В дни получения пенсии лучше посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым вы доверяете;

Получив пенсию, старайтесь пересчитывать деньги, не привлекая внимания окружающих;

Выходя из почтового отделения, обращайте внимание на лиц, которые идут следом за вами, не вступайте в беседу с ними и не поддаваться на их предложения;

Не теряйтесь, если на пути вашего следования обнаружен чей-то кошелек, обратите на него внимание идущих рядом людей, а сами пройдите мимо, поскольку, скорее всего, это уловка мошенников;

Не вступайте ни в какие сомнительные сделки с незнакомыми гражданами;

Чтобы пенсионер смог получить социальные выплаты – представители соответствующих официальных организаций никогда не потребуют от него переводить деньги на какой-либо счет;

Никому не сообщайте данные своих банковских счетов (например, код доступа к вашей кредитной карте).

Важно помнить и другое: