В МВД рассказали о новой схеме мошенников для доступа к банковским приложениям

Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение (ВПО) на мобильные компьютерные устройства для перехвата кодов для авторизации в значимых сервисах и получения удаленного доступа к банковским приложениям.

«Функционал определяет основные способы использования [ВПО]: перехват кодов для авторизации в значимых сервисах и удаленный доступ к банковским приложениям», - сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства ТАСС.

В МВД добавили, что при этом основные функциональные возможности ВПО позволяют злоумышленникам при взаимодействии с управляющим сервером осуществлять сбор информации о мобильном устройстве потерпевшего, а именно: сведения о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах, сведения о СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.

«Для предупреждения заражения устройства вредоносным программным обеспечением рекомендуется исключить скачивание и установку приложений из непроверенных источников и использовать надежное антивирусное программное обеспечение», - сказали в ведомстве.

