В деревне Гоголево Псковской области прошли святочные гуляния, включавшие ярмарку, концерт, игры и мастер-классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Для детей организовали новогоднюю елку, коляду, гадания и сказочный квест. Праздник завершился большим костром и хороводом.

Замдиректора Полистовского заповедника Екатерина Васильева отметила: «Жизнь в деревне неразрывно связана с природой. Поэтому и в фольклорных фестивалях мы стараемся совмещать локальные деревенские традиции и возможность показать природу заповедника. Такие праздники, как Полистовские Святки, позволяют познакомить с Полистовским заповедником больше людей и объединить их вокруг идеи сохранения природы».

Полистовские Святки проходят в Гоголево уже несколько лет, сохраняя общую канву праздника. Однако отдельные элементы всегда представляют по-новому.

Локнянский народный театр ежегодно привозит новую постановку и собственные декорации для самых маленьких зрителей. В этом году колядовщики не только прогулялись под гармошку по деревенским улицам, но и показали представление в музее крестьянского быта, где главным героем сценки стала коза. Участники коляды и квеста смогли попробовать разнообразные варианты святочных гаданий: от уличных до известных подблюдных и «страшных» на суженного.

Екатерина Васильева добавила: «На Полистовских праздниках всегда много интерактивных элементов, в которых принимают участие не только артисты, но и гости: танцы, песни, игры, квест, хоровод. Мы не только приглашаем людей на концерт и ярмарку, мы предлагаем каждому погрузиться в атмосферу деревенского праздника, стать полноправным участником всех событий и получить яркие впечатления».

Полистовские Святки стали душевным праздником благодаря участию множества людей. Организаторы выражают благодарность жителям деревни Гоголево за организацию события и украшение территории, а также фольклорным коллективам «Вольница» Махновского ДК (Махново), «Новоржевские Скобари» (Новоржев), «Задоринки» Кочановского ДК (Погорелка), «Веснушки» Ущицкого ДК (Ущицы), Локнянскому народному хору Локнянского КДЦ «Русские узоры».

Также благодарят коллектив Локнянского народного театра под руководством режиссера Светланы Сергеевой, инициативу «Игры нашего двора «Айда с нами»», мастеров Локнянского КДЦ и Бежаницкий клуб рукоделия «Душа», а также всех гостей праздника.