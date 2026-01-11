Псковская область получит 222,7 млн рублей на развитие культурной инфраструктуры в 2026 году

В 2026 году Псковская область получит 222,7 млн рублей на развитие культурной инфраструктуры, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram‑канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram‑канал

С 2025 года в регионе реализуется федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках президентского нацпроекта «Семья».

В первый год реализации на эти цели область получила более 21 млн рублей федеральной поддержки. Благодаря этим средствам удалось открыть модельную библиотеку в Великих Луках, провести оснащение Бежаницкого музея и трёх Детских школ искусств — в Дно, Печорах и Пушкинских Горах. Как отметил губернатор, это дало ребятам и их педагогам новые возможности для творчества, занятий и развития.

Значительный рост финансирования ожидается в 2026 году: регион получит 222,7 млн рублей — почти в 11 раз больше, чем в 2025‑м. Средства направят на широкий комплекс мероприятий. В их числе — капитальный ремонт двух библиотек в Опочке и Пушкинских Горах, двух домов культуры в деревне Родовое Палкинского района и в Красногородске, а также двух музеев — в Порхове и Великих Луках. Кроме того, запланирован ремонт Детской школы искусств в Порхове.

Также в 2026 году предусмотрено создание двух модельных библиотек — в деревне Слопыгино Палкинского муниципального округа и в Плюссе. Модернизацию пройдут три учреждения культуры: Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная библиотека для детей им. В. А. Каверина и Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Помимо этого, будет создан детский культурно‑просветительский центр в районном доме культуры в Невеле.

Часть средств пойдёт на оснащение современным оборудованием музеев в деревне Борки Великолукского района, а также в Великих Луках, Невеле и Порхове.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в рамках проекта жителей региона ждут новые культурные мероприятия — концерты, творческие встречи и иные инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей и развитие культурной среды.